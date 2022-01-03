الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

دقيقة حدادًا على روح إبراهيم حجازى فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

وقف أعضاء مجلس الشيوخ في بداية الجلسة العامة، اليوم الإثنين، دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة ترحما على الكاتب الصحفي والنائب إبراهيم حجازي .

كما نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسته:

يعز علىّ أن أنعـى إلـى المجلـس الموقـر الزميل العزيز/ إبراهيم حسن حجــازى، عضـــو المجلـــس، وأحــــد أبطـــال حــرب أكتوبـــر المجيــــدة، التى كان الفقيد العزيـــز أحـــد المؤرخين لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحرب.

وهــــو أيضــاً الإعلامــي البـــــارز الــذى عمـــل فـي العديد من الصحف والمجلات وحصل على جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاماً. 
وبجانب ذلك فقد قدم الفقيد الغالى عدة برامج تليفزيونية، خاصة الرياضية منهــا، وكــــان اهتمامــــه بهــذا المجـال سبباً فى تنظيم مؤسســـة الأهـــرام للبطولات الرياضيـــة فــى العديـد من المناطق الأثرية والسياحية.
وداخل المجلس ومن خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد العـــادى الماضـــى، واصل عطـــاءه للوطــن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجه..
رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان..
وإنا لله وإنا إليه راجعون

الشباب والرياضة أبطال حرب أكتوبر أحد أبطال حرب أكتوبر الكاتب الصحفى عضو مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الكاتب الصحفي كرم جبر النائب إبراهيم حجازى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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