العربية للسياحة تطلق المرحلة الأولى لبرنامج جوجل العالمية للتميز الوظيفي مع بداية عام 2022

أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد مع بداية عام 2022، فى اليوم الخامس من يناير القادم ستطلق المنظمة برنامج جوجل العالمية للتميز الوظيفي في المجال السياحي بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم منح من قبل شركة جوجل العالميه كبرامج تدريبية افتراضية لتنمية مهارات أكثر من ٢٠.٠٠٠ متدرب من الباحثين عن العمل في المجال السياحي أو من يرغبوا في رفع قدراتهم للترقي في مجالات أعمالهم والذين تأثروا سلبا نتيجة لجائحة كورونا COVID-19 .. بالقطاع الخاص ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص المرحلة الأولى من البرنامج لثلاث دول عربية وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ويجري التنسيق مع وزارات وهيئات السياحة في الدول التي خصص لها هذا البرنامج .



وأكد آل فهيد بأن هذا البرنامج يهدف لتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف فى كافة مجالات السياحة والتي تشمل (التحول الرقمي ، مفهوم الإدارة ، إدارة الجودة والسلامة، وريادة الأعمال ، الموارد البشرية، وإدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة ) ، مقدما شكره وتقديره لشركة جوجل العالمية على تبنيهم لهذا البرنامج الضخم بالعالم العربي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين فى القطاع السياحى والذى يعتبر من أهم مصادر الدخل الاقتصادي عالميا ، مواصلا بان هذا البرنامج قد تم تصميمه وإعداده بالتعاون مع صرح تعليمي عربي نفخر به جميعا وهي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمرتبطة بعدة جامعات عالمية والتي تتمتع بخبرات متميزة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير بشكل عام والجودة وريادة الأعمال بشكل خاص.

وأكد انطلاقا من أهداف المنظمة فى تمكين المرأة للانخراط فى العمل بالمجالات السياحية فستحظى بنسبة 50 % من الدورات التدريبية المعدة لهذا البرنامج وأن الفئات العمرية المستهدفة للجنسين تتراوح بين 23 الى 40 عامًا .



يذكر فإنه تشير التقارير التى أعدتها المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي إلى أن إجمالي الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالي العالمي وصل إلى 12.5 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021م والذي نتج عن الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي والذي وصلت خسائره بحدود 1.4 تريليون دولار من عائدات التصدير - أي ما يربو على 11 ضعف الخسائر التي تكبدها العالم في أثناء الأزمة الاقتصادية في عام 2009 ، وتعرض أيضا بحدود 197.5 مليون وظيفة على مستوى العالم يعملون في قطاعي السياحة والطيران لفقد وظائفهم أو خطر فقدها ونسبة كبيرة منهم يعملوا في الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصلت نسبة فقد الوظائف العاملة فى قطاعي السياحة والطيران بعالمنا العربي بحدود 57.1 % مما يؤكد رؤية المنظمة الى أهمية التدريب والتأهيل خلال تلك الفترة لكافة العاملين فى القطاع السياحى العربي وخاصة من خلال برامج سياحية تدعم التحول الرقمي لتجهيز جيل واعى وقادرعلى استعادة موقعه بأحدث السبل والمهارات لقيادة السياحة العربية مستقبلا ووضعها فى الموقع الذي تستحقه على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.