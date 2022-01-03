التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها نقلت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني وإن التحريات جارية.



وفي إشعار نشر عند الساعة 2150 بتوقيت جرينتش نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وزراء حكومته، ضرورة صياغة خطة للغياب استعدادًا لأسوأ الاحتمالات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تستمر معدلات الإصابة في الارتفاع.

وكلف جونسون الوزراء بوضع خطط طوارئ جيدة لحالات التغيب عن مكان العمل، حيث أقرت الحكومة بأن المستويات المرتفعة لكوفيد قد تضرب الشركات بشدة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحيفة (إيفيننج ستاندرد) البريطانية.

وذكر مكتب مجلس الوزراء أنه طُلب من قيادات القطاع العام الاستعداد لأسوأ سيناريو يتمثل في توقف ما يصل إلى ربع الموظفين عن العمل مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن جونسون كلف الوزراء بالعمل مع قطاعاتهم الخاصة لاختبار الاستعدادات وخطط الطوارئ للحد من الاضطرابات الناجمة عن تصاعد عدوى كوفيد.

وأقرت الحكومة أيضًا أنه على الرغم من برنامج تعزيز التعامل مع العدوى، فإن ارتفاع مستويات كوفيد وزيادة قابلية انتقال متغير أوميكرون، قد يعني أن الشركات والخدمات العامة ستواجه مزيدًا من الاضطراب في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الأخبار وسط تقارير تفيد بأن إرشادات العمل من المنزل في إنجلترا يمكن أن تبدأ خلال شهر يناير الحالي.

وادعى مكتب مجلس الوزراء أنه، حتى الآن، تمت السيطرة على الاضطراب الناجم عن أوميكرون في "معظم أنحاء القطاع العام".

يشار إلى أن قادة القطاع العام قد طلب منهم اختبار الخطط مقابل "سيناريوهات أسوأ حالة" بنسبة 10% و20% و25% لمعدلات غياب القوى العاملة.