الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 متهمًا بأعمال التسول والاتجار بالبشر في حلوان

تسول
تسول

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج، في القبض على 25 شخصًا بتهمة التسول والاتجار في البشر، بدائرة القسم.

ووجه ضباط مباحث القسم حملة أمنية مكبرة على المتسولين، ومن يقوم بتشغيل الأطفال في تلك الأعمال المخالفة للقانون والتي تندرج تحت مسمي "الاتجار بالبشر".

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لنائبه اللواء محمد الشرقاوي، والعميد وائل الشموتي، مدير القطاع، بتكليف العقيد أحمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، والمقدم أحمد فرج، رئيس المباحث. 

وتمكنت الحملة بقيادة النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم، من ضبط 25 متهمًا، يقوم بعضهم بأعمال التسول، والبعض الآخر يقوم بتشغيل الأطفال في هذه الأعمال، وتم اصطحابهم الي ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الجريمة المخالفة للقانون، وذلك لتحقيق الكسب غير المشروع، وحرر المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات.

ضبط متسول حملة أمنية حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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