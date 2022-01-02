حبس سيدة وعاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس سيدة وعاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بنطاق القاهرة الجديدة، والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سيدة وعاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك، قبل ترويجها بمدينة بدر وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.