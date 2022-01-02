الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«كُن على طبيعتك».. نصائح للتمتع بروح جاذبة لقلوب الآخرين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عندما تجلس بالقرب من الأشخاص الذين يتمتعون بطاقة إيجابية تشعر بالحب والألفة والود، وهناك مقولة شهيرة تقول "جالس جميل الروح تصبك عدوى جماله"، من فرط الطاقة الإيجابية التي يمنحها هؤلاء لكل من حولهم، هذه الطاقة التي يجب أن يتمتع بها الجميع.

هناك أشخاص لا يجيدون التعامل بلطف مع الآخرين، وفي السطور التالية، نقدم عددًا من النصائح التي تساعدك في الوصول إلى قلوب الآخرين وتكون لطيفًا ومحبوبًا من خلالها بحسب ما ورد في موقع "quora".

المزاج الجيد

احرص دائمًا على أن تتمتع بمزاج جيد، لأنه في حالة إصابتك باكتئاب أو حالة مزاجية سيئة، سوف يؤثر ذلك بالطبع على كل من حولك وهم في غنى عن ذلك، الجميع يريد الحصول على طاقة إيجابية، حاول أن تكون أنت مصدر هذه الطاقة، وعندها تجد الجميع يلهث ليكون بالقرب منك.

كُن على طبيعتك

لا تحاول أن تتصنع المشاعر، بل يجب أن تكون على طبيعتك، لا تفتعل أحداثًا أو تصرفات من أجل لفت الانتباه، فقط حاول ألا تشعر من حولك أنك تقوم بذلك من أجل أن تجذبهم وحسب، ولكن اجعلهم يعتقدون أن هذا هو أنت، لا شخصًا آخر تصتنعه من أجل الحصول على امتياز القرب منهم.

ابتسم دائمًا

الابتسامة تعتبر السر في الوصول إلى قلوب الآخرين، القلوب مفتاحها في الابتسامة، كن صاحب ابتسامة لطيفه وقلب مفعم بالحياة، وكما نوهنا في السابق فالابتسامة عدوى، في حالة يراك الآخرون تبتسم يبتسمون بدورهم، فلما لا تكون مصدرًا لابتسامة الآخرين.

كُن حنونًا على الآخرين

الأصدقاء والأطفال من حولك، احنُ عليهم دائمًا، امنحهم من الحب ما يجعلهم يقتربون منك، ويشعرون دائمًا بالرغبة في البقاء إلى جوارك، والاستمتاع بالجلوس معك وقتًا أطول.

-‏‏ الابتسامة القرب من الاخ إجراءات التعرف عليها القلوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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