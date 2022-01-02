حجز المتهمين بسرقة شقق المطرية بأسلوب كسر الباب

حجزت نيابة المطرية اليوم، المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع في المطرية، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمنطقة المطرية وتمكنوا من سرقة العديد من الشقق السكنية بعد مراقبة سكانها والتأكد من خلوها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد سرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة. تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبط وأرشد عن شريكه، وتم ضبطه وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.