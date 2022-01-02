علي جمعة للزوجات: حافظن على بيوتكن فالكثير حُرم من نعمة الأسرة

تلقى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتى الديار المصرية السابق، عبر صفحته على "فيسبوك" سؤالًا من مواطنة تقول فيه: تعمل سكرتيرة مع زوجي في شركته الخاصة، وأشك في تصرفاتهما، فماذا أفعل للمحافظة على زوجى وبيتي؟

وقال جمعة في رده على السائلة:"ليتق الله كلُّ شخص في شريك حياته: الرجل لا يُضَارِرُ المرأة ولا يؤذيها بسوء السيرة، ولا هي تتشكّك في تصرفاته بلا مُبرّر، ولتَسق له النصيحة على لسان الحكماء المخلصين، وليجتهد الأزواج والزوجات في الحفاظ على نعمة الأسرة التي حُرِم منها الكثيرون، ولا يعرف قيمة المنزل إلا من حرم منه.

وقال مفتى الديار المصرية إن القرآن أوصانا بعدم التجسس والشك حيث قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا)، منوها إلى تحرى الدقة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.