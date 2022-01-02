فاطمة المعدول ومنى العساسى فى عزاء جابر عصفور بالحامدية الشاذلية (صور)

بدأ، منذ قليل، عزاء الدكتور جابر عصفور بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حرصت كل من الكاتبة فاطمة المعدول، والروائية مني العساسي على أداء واجب العزاء للدكتورة هالة فؤاد زوجة وزير الثقافة الأسبق وإلى زوجة ابنه أحمد، والذي وافته المنية أمس الأول الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.

عزاء الدكتور جابر عصفور

يذكر أن شيعت جنازة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق أمس السبت من حرم جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعدد من قيادات وزارة الثقافة والشخصيات العامة.

ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز فى يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي"، كما شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19 /3 /1966م.

عزاء الدكتور جابر عصفور

شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29 /11 /1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18 /7 /1973م.

كما عمل أستاذًا مساعدًا «زائرًا» للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11 /10 /1978م، كما عمل أستاذًا «زائرًا» للنقد العربى بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذًا «زائرًا» للنقد العربي، جامعة ستكهولم - السويد، سبتمبر 1981 إلى يونيو 1982.

وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11 /10 /1983، وعمل أستاذًا «معارًا» للنقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/ 9/ 1983 إلى 31 /8/ 1988.