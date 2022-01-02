كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات خلال 24 ساعة

سجلت الإمارات، اليوم الأحد، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما استمرت البحرين في عدم تسجيل أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، ‌‎سجلت وزارة الصحة 2600 إصابة جديدة بإجمالي 767 ألفا و93 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2168 حالة، وتماثل 890 حالة للشفاء بإجمالي 746 ألفا و853 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 615 إصابة جديدة، كما تعافى 156 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و501 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 916 إصابة جديدة، و12 وفاة، وتعافي 690 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 389 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و722 حالة، والشفاء إلى 376 ألفا و968 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1024 إصابة جديدة، وتعافي 298 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106 حالات، والشفاء إلى 542 ألفا و413 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و879 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 206 إصابات جديدة، و4 وفيات، وتماثل 226 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفا و97 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و167 حالة، والشفاء إلى مليونين و65 ألفا و434 حالة بنسبة 98.6%.