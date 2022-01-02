«ولادة يوحنا المعمدان».. الأنبا مارتيروس يلقى عظة الأحد الأسبوعية

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، ورئيس لجنة المصنفات الكنسية والتراث القبطي بالمجمع المقدس، صباح اليوم الأحد، عظته الأسبوعية، عبر قناة on.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن العظة جاءت من إنجيل قداس اليوم الذي يوافق الأحد الرابع من شهر كيهك والذي يتحدث عن ميلاد يوحنا المعمدان وهو الوارد في الجزء الأخير من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا (من آية ٣٩ : ٥٦).

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس السبت، التجديدات التي جرت في المنطقة بين مدخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ومدخل الديوان البطريركي بها.

وتضمنت التجديدات توثيقًا لعناية الله خلال حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته المرقسية يوم أحد الشعانين عام ٢٠١٧، ووضع صور لشهداء الحادث من شعب الكنيسة والشرطة عند مدخل الكاتدرائية تكريمًا لذكراهم، كما شمل التجديد المنطقة حتى مدخل الديوان البابوي.

وتحملت إحدى شركات التطوير العقاري تكلفة التجديدات، كهدية منها للكنيسة بالإسكندرية.

حضر الافتتاح الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاعةالمنتزه) ، والأنبا إيلاريون( قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية