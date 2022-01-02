بعد فتح باب التقديم.. شروط إعارة المعلمين للعمل بالخارج

أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، بدء حركة الإعارات الخارجية للمعلمين الراغبين للعام الدراسي 2022/2023 على أن تقبل الأوراق بداية من يناير 2022 وحتى 10 فبراير 2022، بحسب خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية.

وتنشر «الدستور» للمعلمين كل ما يجب معرفته عن تلك الإعارات، كالتالي:

أولا: شروط التقدم للإعارة

- قضاء 36 شهرًا في العمل على درجة مالية، بشرط أن تكون السنتان الأخيرتان للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها من العام التي تتم فيها الإعارة، وعلى المنتدب أن يتقدم ببطاقة إعارته من الجهة الأصلية.

- لا يزيد عن 56 عامًا للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية، ويكون حساب السن لجميع الوظائف على أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة.

- شهادة طبية معتمدة من جهة طبية رسمية وعليها صورة فوتوغرافية تثبت خلوه من الأمراض والعاهات، وصلاحيته للسفر للخارج، وخالِ من العيوب الجسدية الواضحة، ولا يعاني من نوبات عصبية.

- بالنسبة للإناث: وجود موافقة صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفرها بمفردها ودون أطفالها وأن تكون سارية طوال إعارته.

- بالنسبة للذكور: أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بصفة نهائية أو مؤقتة.

ثانيا: موانع التقدم للإعارة

- من قضى بالخارج 7 سنوات وأربعة أشهر دراسية فأكثر، سواء إعارة أو ندب أو تعاقد

- عدم انقضاء الفاصل الزمني في الحالات الآتية:

- بعد العودة من إعارة مستكملة «4 سنوات دراسية».

- بعد العودة من إعارة مستكملة من البعثة التعليمية بالسودان «عامان دراسيان».

- من كان عائدًا من منحة دراسية بالخارج بدون مرتب «عامان دراسيان».

- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدربين العاملين بالتعليم الصناعي 5 سنوات دراسية.

- خريجو المدارس الفنية 5 سنوات لإعداد المدربين.

- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد التقدم للإعارة للرئيس المباشر.

- من كان محالا إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل، حتى آخر موعد للتقدم للإعارة.

- أداء عمل مخفف لصدور قرار من أحد المجالس الطبية.

- من تم تعيينه بنسبة عجز 5%.

أما الأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية:

- إقرار الزوج بالموافقة على سفر زوجته بمفردها دون أطفالها، مدة الإعارة معتمد من جهة عمله أو جهة رسمية لغير الموظفين، وعلى الأرامل ترفقن شهادة وفاة زوجها، وعلى المطلقة أن ترفق قسيمة الطلاق مع ذكر وظيفة ولى الأمر وتاريخ ميلاده.

- شهادة طبية معتمدة من جهة طبية رسمية وعليها صورة فوتوغرافية تثبت خلوه من الأمراض والعاهات وصلاحيته للسفر للخارج، وأنه خالِ من العيوب الجسدية الواضحة ولا يعاني من نوبات عصبية.

- إقرار معتمد بوجود إعارة سابقة أو ندب أو تعاقد بمرتب أو بدون مرتب وتدوين التواريخ.

- صورة قرار التعيين شاملة الديباجة التي تظهر تاريخ اعتماد السلطة المختصة، ولن نتسلم الإدارة التعليمية بدون صورة قرار التعيين المطلوب.