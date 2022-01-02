الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تشريح الرغبة.. رواية جديدة للكاتبة المغربية ريم نجمي

تشريح الرغبة
تشريح الرغبة

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع رواية "تشريح الرغبة"، للكاتبة والإعلامية المغربية ريم النجمي .

وجاء على ظهر  الغلاف: «تريدين أن تعرفي لمَ خسرنا تلك الحياة المشتركة، ولمَ نزلتُ من القطار في منتصف الرحلة؟ لكن المعرفة تساوي الألم، إن كشف مواطن الخلل جارح، لكنه ينقذنا من الاستمرار في خديعة أحدنا الآخر، تماما كما لو أننا نمشي في حديقة جميلة مُتشابكي الأيدي لكن قدمينا داميتان بفعل الأشواك وشظايا الزجاج، غير أن كل واحد منا يبتسم للآخر ليخبئ شعوره بالألم». 

«يوليا» امرأة خمسينية ألمانية تُصدم بقرار زوجها «عادل»، ذي الأصول المغربية، الانفصال عنها بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على زواجهما، فتحاول استعادته وفهم أسباب اتخاذه لهذا القرار، دون أن تعرف أن زوجها يعيش قصة حب مع «جوري»، وهي لاجئة سورية قدمت إلى ألمانيا هاربة من ويلات الحرب، والتي وجد فيها عادل صورة المرأة الشرقية التي كان يفتقدها. 

«تشريح الرغبة» رواية نسوية بامتياز، نجحت في كشف تناقضات رجل شرقي، وإن تعلم وعاش وارتدى زي الألمان وتحدث بلسانهم، لكنها لم تحرمه حق الدفاع عن نفسه، فلقد برعت «ريم نجمي» في استخدام الأصوات المتعددة بحيادية تامة من خلال رسائل متبادلة بين شخوص الرواية كأنها بأقلامهم الحقيقية.

ريم نجمي 

ريم نجمي شاعرة مغربية من مواليد 1987 في الدار البيضاء، خريجة المعهد العالي للصحافة بالرباط، تقيم في ألمانيا وتشتغل في الصحافة، تميز قصيدتها بالتكثيف الشديد والإيجاز الذي ينتمي إلى المدرسة الشعرية اليابانية أو ما يعرف بشعر الهايكو.

من إصداراتها «أزرق سماوي -شعر- دار الفرائد، الرباط 2008، كأن قلبي يوم أحد - شعر - دار النهضة العربية».

كما ترجمت «رحلات باولا» للكاتب باول مار، وهو كتاب للأطفال، وصدر لها مع المترجم المصري سمير جريس الترجمة العربية لمسرحية «99 في المائة، الخوف والبؤس في الرايخ الثالث»، للكاتب الألماني برتولت برشت «1898 – 1956».

رواية تشريح الرغبة للكاتبة والإعلامية المغربية ريم النجمي لدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع يوليا واية نسوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لدور «الأمم المتحدة» فى مواجهة التحديات العالمية

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

أول رد من الحكومة بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر الآثار

مصدر بـ «البترول»:ارتفاع معدلات استهلاك البوتاجاز و50% حجم الاستيراد من الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية