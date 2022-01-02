تشريح الرغبة.. رواية جديدة للكاتبة المغربية ريم نجمي

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع رواية "تشريح الرغبة"، للكاتبة والإعلامية المغربية ريم النجمي .

وجاء على ظهر الغلاف: «تريدين أن تعرفي لمَ خسرنا تلك الحياة المشتركة، ولمَ نزلتُ من القطار في منتصف الرحلة؟ لكن المعرفة تساوي الألم، إن كشف مواطن الخلل جارح، لكنه ينقذنا من الاستمرار في خديعة أحدنا الآخر، تماما كما لو أننا نمشي في حديقة جميلة مُتشابكي الأيدي لكن قدمينا داميتان بفعل الأشواك وشظايا الزجاج، غير أن كل واحد منا يبتسم للآخر ليخبئ شعوره بالألم».

«يوليا» امرأة خمسينية ألمانية تُصدم بقرار زوجها «عادل»، ذي الأصول المغربية، الانفصال عنها بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على زواجهما، فتحاول استعادته وفهم أسباب اتخاذه لهذا القرار، دون أن تعرف أن زوجها يعيش قصة حب مع «جوري»، وهي لاجئة سورية قدمت إلى ألمانيا هاربة من ويلات الحرب، والتي وجد فيها عادل صورة المرأة الشرقية التي كان يفتقدها.

«تشريح الرغبة» رواية نسوية بامتياز، نجحت في كشف تناقضات رجل شرقي، وإن تعلم وعاش وارتدى زي الألمان وتحدث بلسانهم، لكنها لم تحرمه حق الدفاع عن نفسه، فلقد برعت «ريم نجمي» في استخدام الأصوات المتعددة بحيادية تامة من خلال رسائل متبادلة بين شخوص الرواية كأنها بأقلامهم الحقيقية.

ريم نجمي

ريم نجمي شاعرة مغربية من مواليد 1987 في الدار البيضاء، خريجة المعهد العالي للصحافة بالرباط، تقيم في ألمانيا وتشتغل في الصحافة، تميز قصيدتها بالتكثيف الشديد والإيجاز الذي ينتمي إلى المدرسة الشعرية اليابانية أو ما يعرف بشعر الهايكو.

من إصداراتها «أزرق سماوي -شعر- دار الفرائد، الرباط 2008، كأن قلبي يوم أحد - شعر - دار النهضة العربية».

كما ترجمت «رحلات باولا» للكاتب باول مار، وهو كتاب للأطفال، وصدر لها مع المترجم المصري سمير جريس الترجمة العربية لمسرحية «99 في المائة، الخوف والبؤس في الرايخ الثالث»، للكاتب الألماني برتولت برشت «1898 – 1956».