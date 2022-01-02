الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة رواية «شهر زاد» للكاتبة جوليت فكري بورشة الزيتون غدا

شهر زاد
شهر زاد

تناقش ورشة الزيتون رواية "شهر زاد" للكاتبة جوليت فكري الصادرة عن دار المرايا للثقافة والفنون وذلك يوم غد الاثنين يناير في تمام السابعة مساء، وذلك بمقر ورشة الزيتون عنوان ورشة الزيتون 1 شارع محمد ابراهيم، المتفرع من شارع سليم الأول، بجوار قصر الطاهرة.

و يناقش الكاتبة كلاً من الكاتبة الروائية أماني الشرقاوي، الكاتب مجدي نصار،الكاتب الروائي المهندس علي قطب، وتدير الندوة القاصة آمال الشريف. 

وتدور أحداث "شهر زاد" حول بطلة تُدعى مريم، وجدت نفسها في مكان لا تعرف عنه أو عن مجيئها إليه شيئًا، وتبدأ مريم رحلتها لتكتشف ذلك المكان، تلتقي بأناس كثيرين وتبحث عن أشخاص يشبهونها، فتتعثر كثيرًا حتى تصل إلى نقطة نهاية الرحلة، تكتشف حينها أن ذلك المكان هو حياة خاصة بخبراتها وذكرياتها، ويجب عليها أن تبدأ رحلة جديدة مما يدعو إلى التفاؤل. لكن يصدمها المسئول عن الرحلة بأنها لكي تبدأ الرحلة الجديدة ستترك خبراتها وذكرياتها. استغلت مريم ذكاءها وسرقت مفتاح ذلك المكان حتى تتمكن من العودة إليه في أي وقت، ويكون ذلك المفتاح بمثابة النافذة التي تطل على مكان رحلتها الأولى.

وتتناول الرواية عدة أخلاقيات ومبادئ وقيمًا إنسانية، كذلك علم نفس ونظريات فلسفية وعلمية، وكذلك هي دعوة إلى الارتقاء بمجالات الفنون المتعددة.

و  چوليِّت فكري مؤلفة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية، تخرجت في جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2012، أثناء دراستها تدربت بجريدة الكرامة كصحفية مترجمة، وفي عام 2017 قامت بترجمة ديوان شعر بعنوان "روح قلقانة" للشاعرة هالة عماد للغة الإنجليزية.

ورشة الزيتون رواية شهر زاد جوليت فكري المرايا للثقافة والفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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