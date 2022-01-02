الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع رأي: «بريكست» أضر بريطانيا أكثر مما عاد عليها بالنفع

بريكست
بريكست

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الشعب البريطاني يعتقد أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" كان ضرره على الدولة أكثر من نفعه، وذلك بعد مرور عام على مغادرة بريطانيا للتكتل.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سافانتا) لحساب صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، عن أنه فيما يتعلق بقضايا تندرج من الاقتصاد إلى قدرة بريطانيا على السيطرة على حدودها، يعتقد المزيد من البريطانيين أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى تدهور موقف المملكة المتحدة بدلا من تحسينه.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد ما يقرب من ستة من أصل 10 (57 بالمئة) من المستطلعين أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كذب عليهم بشأن شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء على بريكست عام 2016".

وقال المستطلعون، إن توقعات الحملة التي كانت تدعو للبقاء داخل التكتل بشأن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد وزيادة الروتين جراء "بريكست" أثبتت أنها أكثر دقة من وعود حملة مغادرة الاتحاد، مثل ادعاء جونسون بأن "البريكست" سيوفر 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ووفقا للصحيفة، قال 49 بالمئة من المستطلعين إنهم إذا تمكنوا من التصويت مرة أخرى، فسيختارون الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي - مع إبداء المستطلعين الأصغر سنًا حماسًا أكبر حيال تجديد الانضمام للتكتل أكثر من أولئك الأكبر سنًا.

وأبدى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (51 بالمئة) إجراء استفتاء على إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقتٍ ما، وقال 39 بالمئة إنه يجب أن يجرى هذا الاستفتاء خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 32 بالمئة فقط يرون أنه لا ينبغي إعادة فتح القضية.

وتمثل الأرقام التي جاءت في الاستفتاء ضربة كبيرة لادعاء جونسون، بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعطي دفعة لبريطانيا ويشجع روحًا جديدة من الثقة والتفاؤل والوحدة.

بريكست بريطانيا المملكة المتحدة لندن الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا والفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في مصر

جدول الاجازات الرسمية 2022 احتفالا بالأعياد القومية والدينية

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية

سلاح الجو الإسرائيلى يقصف مواقع بغزة

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس