بخلاف الرياضة.. طرق أخرى لحرق السعرات الحرارية خلال يومك

تعتبر ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي من الأمور التي تعمل على حرق السعرات الحرارية، ويحتاج الأمر حينها لبذل المزيد من المجهود، كي نصل للنتيجة المرجوة وفي سطور نرصد أن هناك عدد من الأنشطة من شأنها أن تحقق حرق السعرات ولكن بمجهود أقل وهذا لا يمنع فعالية ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي بل يعزز الأمر بالتأكيد.

وفقًا لموقع "bright side" هناك بعض الطرق السهلة لحرق السعرات الحرارية خلال يومك وهذه هي الأبرز.

أخذ حمام ساخن

الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء في المساء والتخلص من التوتر، ولكن كما اتضح، فإن قضاء ما يصل إلى ساعة في الحمام أو الحمام الساخن يمكن أن يزيل الوزن الزائد أيضًا، عند الاستحمام بالماء الساخن، يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، وهذا بدوره يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية . أظهرت الدراسات أن أخذ حمام ساخن لمدة ساعة يمكن أن يحرق 130 سعرًا حراريًا وقد يكون استراتيجية جيدة لفقدان الوزن.

2. شرب الماء البارد

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة ورفاهيتك، لكن الطريقة التي تشرب بها الماء يمكن أن تزيد في الواقع من حرق السعرات الحرارية، إذا كنت تفضل درجة حرارة غرفة الماء أو درجة حرارة الغرفة دافئة، فإن إضافة بعض مكعبات الثلج إليها يمكن أن يساعدك في الواقع على التخلص من بعض الكيلوجرامات، عندما تشرب الماء البارد، يجب أن يسخن جسمك لدرجة حرارة الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل مؤقت.

3. شم الفانيليا

إذا شعرت يومًا بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسب وزناً، فسوف تشعر بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ارتدوا رقع جلدية برائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات، إذا كنت لا تحب فكرة ارتداء الرقعة، فاختر عطرًا برائحة الفانيليا يجعل رائحتك لذيذة، وكميزة إضافية، يمكن أن تكبح شهيتك.

4. القيام بالأعمال المنزلية

قد يكون غسل الأرضيات وغسل الأطباق أمرًا مزعجًا، لكن الأنشطة المنزلية البسيطة يمكن أن تزيد في الواقع وتساعدك على إنقاص الوزن والحفاظ على نظافة منزلك، يمكن أن يساعدك قضاء ساعة في غسل وتجفيف حوض كامل من الأطباق على حرق 100 سعر حراري، كما أن تنظيف حمامك لمدة 35 دقيقة يحرق العديد من السعرات الحرارية مثل المشي لمدة 35 دقيقة على جهاز المشي.

5. شرب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى جعل بشرتك تبدو أكثر شبابًا، يمكن أيضًا حرق السعرات الحرارية بشكل فعال. نظرًا لاحتوائه على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد جسمك على تكسير الدهون بسهولة أكبر، لكن كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر يوميًا لن يفعل ذلك، فقد أظهرت الدراسات أنك بحاجة إلى 3 إلى 5 أكواب يوميًا لرؤية النتائج.

6. خفض الحرارة

عندما يصبح الجو أكثر برودة في الخارج، نريد بطبيعة الحال تشغيل المدفأة، لكن الحفاظ على برودة غرفتك يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن، تمامًا مثل احتساء الماء البارد، فإن التواجد في غرفة باردة يمكن أن يكون له فوائد في حرق السعرات الحرارية، أظهرت الدراسات أن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يمكن أن يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية ويساهم في إنقاص الوزن.