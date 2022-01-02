الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعرض الفني لجوالة الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة الجوالة و الخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، نتائج مسابقة المعرض الفنى لجوالة كليات الجامعة، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام  هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة، وقيادة طلابية متمثلة فى الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالبة يارا هاني نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب يوسف إبراهيم أمين اللجنة العليا للجوالة، الطالب محمد يسرى الأمين المساعد.

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وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم، والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع.

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ومن جهته، أشاد الدكتور حسام رفاعي، بالتنظيم الجيد للمعرض، حيث أن هذه المعارض تساهم  في صقل المواهب المختلفة للطلاب بها، بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

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وجاءت نتيجة مسابقة المعرض الفني بحصول كلية التجارة وإدارة الأعمال على المركز الأول، وحصول كليتى الفنون التطبيقية والفنون الجميلة على المركز الثاني، كما حصلت كليات التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الآداب على المركز الثالث، بينما كان المركز الرابع  من نصيب كليات التعليم الصناعى والهندسة بالمطرية والحقوق، هذا وقد حصلت كليتى التربية الرياضية للبنين بالهرم والتمريض على الجائزة التشجيعية.

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شئون التعليم والطلاب التكنولوجيا المركز الأول اللجنة العليا نتيجة الكليات لجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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