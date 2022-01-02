«التضامن» تكشف حقيقة طرد شاب من دار أيتام بالمهندسين: غادر برغبته

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على تعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تم بحث ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام دار "روضة الأبرار" بمنطقة المهندسين لرعاية الآيتام بطرد الابن "ت. س." وتركه في الشارع، بالإضافة إلى تعرض أخواته في الدار لسوء معاملة من قبل القائمين على الدار.

وأضاف شعبان، فى بيان، أن هناك لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي توجهت علي الفور لمقر الدار للتأكد من حقيقة الأمر، حيث تبين أن الابن "ت. س." أتم الـثمانية عشر عامًا من عمره، وترك الدار برغبته ووقع إقرارًا بخط يده يفيد برغبته في الانفصال عن الدار نهائيا وعدم العودة إليها مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى أنه سبق له المبيت أكثر من مرة خارج الدار، وتم توجيه اللوم له أكثر من مرة من قبل القائمين على الدار.

وأوضح أن الابن "ت.س." يقيم خلال هذه الفترة مع أحد أصدقائه بمنطقة المعادي، حيث تم التواصل معه من قبل الوزارة واستدعاؤه لمناقشته في قراره، وبحث إمكانية عودته للدار مرة أخرى في ضوء تحقيق المصلحة الفضلى له.

وتابع أن الابن "ت.س." وقع على إقرار يفيد بالتزامه بتعليمات الدار حال عودته مرة أخرى، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لمتابعة هذا الأمر، خاصة أن الدار يتواجد بها ١٢ ابناً في مراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الإعدادية مرورا بمرحلة الثانوية انتهاء بالمرحلة الجامعية، ومنهم أبناء في كليات مرموقة، ويحظون بكافة أوجه الرعاية من قبل القائمين على الدار، ولا صحة لما تم تداوله بأن هناك سوء معاملة يتعرضون لها.