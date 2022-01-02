«الشركات السياحية»: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات تنظيم العمرة

قالت غرفة شركات السياحة والسفر، إن اليوم الأحد، هو آخر موعد لتلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في العمل وتنفيذ برامج للمعتمرين، تمهيدًا لبدء توثيق عقود العمرة مع الجانب السعودي ليتم رفع تلك الطلبات إلى وزارة السياحة والآثار فور الانتهاء من حصرها لبدء عملية توثيق العقود.

وطالبت غرفة الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بضوابط العمرةً التي اعتمادها الدكتور خالد العناني وزير السياحة ولآثار قبل أيام وشددت الوزارة على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالشركات، حرصًا على عدم ظهور أي تجاورات تهدد الشركات، مستقبلًا نتيجة وجود خطأ أثناء عمليات الإدخال.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اعتمد قبل أسبوع ضوابط العمرة للموسم الجاري 1443 هجرية استعدادا لبدء تفويج المعتمرين خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وتضمنت الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة، توثيق عقود الشركات خلال الفترة من الأول وحتي ال 25 من يناير المقبل.

كذلك تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

كذلك سمحت الضوابط بمنح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسؤولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.

علي ان تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبي من الحجر الصحي المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة).