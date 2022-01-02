الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تستطلع هلال شهر جمادى الآخر اليوم بعد صلاة المغرب

هلال
هلال

أعلنت دار الإفتاء عن استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة  لعام 1443 هجريًا، اليوم الأحد، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نتيجة استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب اليوم الأحد.

ومن جانبه أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهـــر جمادى الآخـرة 1443هـ فلكيـًا يوم الثلاثاء 4/1/2022م، وأن يوم الاثنيـن 3/1/2022م هو المتمم للشهر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادى الأول 1443هـ الموافق 2/1/2022م (يوم الرؤية).

وتابع المعهد: "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية عدا داكار بالسنغال.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفي القاهرة بـ 24 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الإثنيـن 3/1/2022م هو المتمم لشهر جمادى الأول 1443هـ.
• وتكون غـرة شهـــر جمادى الآخـر 1443هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 4/1/2022م.

دار الافتاء اللجان الشرعية فيس بوك رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية هلال شهر شهر جمادى

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