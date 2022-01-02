الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار رعدية غزيرة بمرسى مطروح

أمطار رعدية غزيرة
أمطار رعدية غزيرة بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار رعدية غزيرة مصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.  

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين، بالإضافة إلى المتابعة مع غرف العمليات على مستوى مراكز المدن. 

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 

ورصدت “الدستور” حالة الطقس السيئ وغرق الشوارع والميادين بسبب سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح الخميس الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه  فور تساقط الأمطار لتيسير حركة  المرور والتيسير على المواطنين.

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 

وعقب سقوط الأمطار المتوسطة التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، الخميس الماضي، قال  الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان إعلامي له انه أصدر  تعليمات لفريق الازمات والطوارئ برفع درجة الاستعداد لمواجه نوه تساقط الامطار بناءا علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 


وأضاف أنه تم الدفع بعدد ٤٥ سيارة ومعدة لشفط المياه، بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ بإجمالي ١٨٠ فردًا من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الأمطار .

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 


وأوضح أنه بدا تمركز معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ بالإمكان المتوقع تجمع مياه الأمطار بها استعدادا للتصدي لتساقط الامطار القادمة. 
 

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أمطار رعدية غزيرة بمطروح 
محافظ مطروح حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار رفع درجة الاستعداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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