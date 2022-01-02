الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 وفيات وأكثر من 1100 اصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس

كورونا فى تونس
كورونا فى تونس

تجاوزت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة عتبة الألف اصابة لتكشف عن عودة تفشي الفيروس في موجة جديدة.
 

وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها  1137 اصابة جديدة تم تسجيلها بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر بجانب أربع وفيات.
 

وهذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها عدد الاصابات عتبة الألف في يوم واحد في أقل من أسبوع.
 

ونجحت تونس في الحد من الإصابات والوفيات القياسية للموجة الوبائية الخطيرة لفصل الصيف إلى أدنى مستوياتها بفضل حملات التطعيم المكثفة.
 

لكن أعداد الاصابات عاودت الإرتفاع منذ نحو أسبوع مع أنها تظل بعيدة عن أعداد موجة الصيف التي بلغت أقصاها أكثر من عشرة آلاف اصابة في اليوم.
 

وحذر معهد باستور من انتشار سريع للمتحور أوميكرون المرشح بتخطي عدد إصابات المتحور "دلتا" الأكثر تفشيا حتى الآن في تونس. وحثت وزارة الصحة على الاقبال على حملات التطعيم لتجنب أي مضاعفات عند الاصابة.
 

واستكمل أكثر من نصف سكان البلاد (9ر5 مليون شخص) التطعيم ضد كورونا كما بدأت المراكز الصحية في تقديم الجرعة الثالثة المعززة وتطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

جديدة تونس فيروس كورونا 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في تونس إصابة جديدة وفيات 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فيروس جديدة بفيروس 100 إصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

عرافة بريطانية تتوقع أحداثا غير عادية فى 2022

فرنسا تفرض الكمامات فى وسائل النقل على الأطفال من سن 6 أعوام

أمريكا: إجمالى الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.9 مليون حالة

بالأرقام والتواريخ.. تسليم 1370 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالعاشر

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟