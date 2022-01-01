دمياط تتصدر محافظات الجمهورية في أعداد تلقي «لقاحات كورونا»

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الوصول إلى مليون جرعة تطعيم لأبناء دمياط من لقاح فيروس كورونا منهم ٦٠٥ ألف جرعة أولى؛ ٣٩٧ ألف جرعة ثانية، وبذلك تتصدر دمياط أعلى نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفر الغاب التابعة كفر سعد، تضمنت التخصصات الطبية ومعمل تحاليل الدم ووحدتين للأشعة و السونار، إضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وذكر مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات فضلاً عن إجراء 900 تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ21 حالة والسونار لعدد ٥٠ حالة.

‏وتابع الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط وتقديم الخدمةالطبية المناسبة لنحو مليون و٦٠٠ الف مواطن.