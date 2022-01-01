السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دمياط تتصدر محافظات الجمهورية في أعداد تلقي «لقاحات كورونا»

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الوصول إلى مليون جرعة تطعيم لأبناء دمياط من لقاح فيروس كورونا منهم ٦٠٥ ألف جرعة أولى؛ ٣٩٧ ألف جرعة ثانية، وبذلك تتصدر دمياط أعلى نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفر الغاب التابعة كفر سعد، تضمنت التخصصات الطبية ومعمل تحاليل الدم ووحدتين للأشعة و السونار، إضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وذكر مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات فضلاً عن إجراء 900 تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ21 حالة والسونار لعدد ٥٠ حالة.

‏وتابع الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط وتقديم الخدمةالطبية المناسبة لنحو مليون و٦٠٠ الف مواطن.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض صحة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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