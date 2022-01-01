السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 4 وفيات و394 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

 

كما أعلنت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 55 حالة شفاء.

 

وذكرت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية: "إن مصالحها أجرت 2249 فحصا، كلها فحوص تشخيص (363 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1886 عبر الفحص السريع TDR)".

 

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغت 1767، من بينها 1704 دون أعراض، و35 حالة بأعراض خفيفة، و28 حالة حرجة.

 

وبَينت، أنه بحصيلة اليوم، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 41867، من بينها 39230 حالة شفاء، و870 وفيات.

 

فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة حالات شفاء موريتانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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