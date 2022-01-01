الدفع بـ70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج صباح اليوم، وأنه تم الدفع بعدد 70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وفرق المتابعة الميدانية وفرق المناوبات تتابع الموقف اول باول هذا بالاضافة الى جاهزية جميع سيارات كسح المياه وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع الطوارئ.

وأكد أنه يتم متابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

وطالبت الشركة _فى بيان لها_ المواطنين بالابلاغ الفورى عن شكاوى تراكم مياه الأمطار بالشوارع من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دعت عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين بالبدء فى تسجيل قراءة عدادات المياه عن شهر يناير، من اليوم وحتى ١٥ من الشهر الجارى، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.