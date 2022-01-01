التضامن: عدد أعضاء وحدة التدخل السريع يصل لـ140 عضوًا بالمحافظات

قال محمد يوسف رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد أعضاء الفريق يصل إلى 140 عضوًا وهو مكون من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الفريق يغطي كل محافظات الجمهورية، ويقوم بالتعامل مع مشكلات التى تواجه المواطنين سواء كانوا أيتام أو مسنين أو ذوى الإعاقة فى دور الرعاية الاجتماعية أو المشردين أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين فى الشارع.

وأوضح أن عدد دور رعاية كبار بلا مأوى تصل إلى 25 دار، وهناك أكثر من دار تحت الإنشاء، وتعمل الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية وغيرها للعمل مع حالات مواطنين بلا ماوى، للقضاء على الظاهرة تمامًا.

الشكاوى

تتم بناء على تكليفات من وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، أو من خلال البلاغات الواردة لحسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى، أو من بلاغات الخط الساخن 16439 التابع للوزارة، والمخصص لتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528.

مؤسسات المتسولين

هى مؤسسات أعدت للمتسولين البالغين غير القادرين على العمل غير أصحاء البنية وتُخصص هذه الدور لاستقبال المتسولين من غير أصحاء البنية المتهمين فى جريمة التسول والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف البيئية المناسبة لخروجهم الى المجتمع الخارجى، كما تضم ذوى العاهات من الجنسين الذين يلجأون الى الدار للإقامة.

يقسم النزلاء الى أسر حسب درجة القدرة ونسبة العجز بغض النظر عن عامل السن لتوفير الجو العائلى بالأسرة.

يعمل مع كل أسرة أخصائى اجتماعى يقوم بدور الرائد لهذه الأسرة ويعاونه مشرف اجتماعى.

يلقى النزلاء الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية، وتعد خطة العمل بكل دار لتكامل الرعاية بها.

تزود كل دار بالورش والمشاغل اللازمة لتدريب النزلاء مهنيًا.