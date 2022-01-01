بعد حلقتها مع «صاحبة السعادة»: ماذا قالت الأبراج عن شيرين عبدالوهاب؟

حلّت الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتيها ضيوفًا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على فضائية دي إم سي، وكالعادة كانت شيرين صريحة كطبيعتها، وأدهشت جمهورها بالعديد من المتغيرات والتصريحات، فماذا تقول الأبراج عن تلك الشخصية الفذة؟

نساء الميزان، رائعات ومفكرات تزدهر على الشراكات وتسعى جاهدة للحفاظ على السلام والوئام في جميع علاقاتهن.

كما أن امرأة الميزان غنية، ساحرة، ودودة، حتى تتمكن من جذب الناس بشكل طبيعي وبسهولة، يسعدك أن تكوني محبوبًا وستكونين ملتزمة تمامًا بالشخص الذي اخترته، إنتي مستمعة جيدة وسيَجذب سلوكك الساحر الآخرين بسرعة، لديكي ولع طبيعي بالعدالة والمساواة.

لا يمكن المبالغة في طبيعتك الساحرة، أنت تنتمي إلى علامة اجتماعية وتحكمها كوكب الزهرة، وبالتالي فهي مركزية في شخصيتك وهي أيضًا ما يجذب الآخرين إليك، على الرغم من أنك قد لا تكونين جمالًا تقليديًا، إلا أن لديكِ بريقًا وسحرًا يجده الآخرون جذابين للغاية.

يمكن للمرأة النبيلة برج الميزان التعامل بسهولة مع الآخرين، أنت لست ذكية فحسب، بل لديك أيضًا عقل نشط يساعدك على جذب العديد من الأشخاص تجاهك، لقد توصلت دائمًا إلى حل منطقي وأفضل حل لكل مشكلة، أنت وسيط طبيعي يمكنه أن يرى بموضوعية جوانب عديدة من القضايا، يمكنك المجادلة بذكاء وإثبات قضيت، لذلك يمكنك إجراء محادثة مع أي شخص.

لديكي إحساس جيد بالصواب والخطأ، إذا وجدت شخصًا ما يفعل الأشياء بطريقة خاطئة، فأنتي تصححين الأمر، لديك أيضًا محامي دفاع بداخلك، ناشط اجتماعي نشط مختبئ بداخلك أيضًا.

تجعلك طبيعتك الأساسية قائدة بالفطرة وأيضًا رائدة في مجال الموضة، أنتي موهوبة بالعديد من الأفكار الإبداعية والطاقة التي ستساعدك على الانطلاق.

تواجهين صعوبة في إخفاء مشاعرك، قد يطلق عليك الأشخاص من حولك مربع دردشة لأنكي تتحدثي دائمًا بما تريدين.