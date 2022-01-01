توقعات الأبراج 2022.. السرطان يزدهر مهنيا بين مايو وأكتوبر

يبحث الكثير حول العالم في بداية كل عام عن توقعات الأبراج لعام 2022، ولاسيما فيما يخص سر النجاح الوظيفي والتوقعات المالية الخاصة بهم.

وفي السياق، يشرح اثنان من المنجمين البريطانيين هما جولي تشاندر، والمنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون كيف يمكن كتابة مفتاح المضي قدمًا في حياتك المهنية في النجوم.

وأوضحت عالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر ، التي تعمل في مؤسسة موقع soul-focus.co.uk، أن بلوتو سيكون له تأثير قوي على العام، حيث يساهم فإن إنهاء دورته يعني التخلص من أنماط وأساليب الحياة القديمة التي كانت لدينا من قبل، ويظهر هذا من خلال التحولات الواسعة التي أجراها كوفيد حول كيفية اختيارنا للعمل والعيش في حياتنا في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك أعداد هائلة من الأشخاص الذين ينتقلون إلى العمل الحر أو الأعمال الجانبية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

سرطان (21 مايو – 21 يوليو)

بصفتك شخصًا بديهيًا ومتعاطفًا على الأرجح، فأنت مقدم رعاية بغض النظر عن مكان عملك. تعتبر الحدود أداة مهمة بالنسبة لك في بيئة العمل وقد تكون هذه نقطة انعكاس مع تراجع كوكب الزهرة في بداية العام، حتى 29 يناير.

من خلال الجلوس في المنزل السابع من العلاقات والشراكات، ستبدأ العام بالتفكير في نوع علاقات العمل وديناميكياته التي تناسبك وكذلك التي تضع قيمة فيها.

يعد التفكير في مقدار ما تقدمه لدورك ولمن حولك في العمل أمرًا مهمًا هذا العام، وتحديد حدودك بشأن مقدار ما تفعله بمرور الوقت والأشياء الأخرى التي تضع قيمة فيها سيكون موضوعًا متكررًا على مدار العام بالنسبة لك.

يسافر كوكب المشتري عبر منزلك العاشر، بين مايو وأكتوبر، مما يسلط الضوء على المخاطرة. سيكون الاتجاه الجديد في حياتك المهنية ناجحًا في هذا الوقت تقريبًا.

يوسع كوكب المشتري كل ما يحدث، لذا إذا كنت تطلق مشروعًا جانبيًا أو شيئًا مبتكرًا، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. انطلق إلى هذا الطريق الجديد هذا العام، سيشكرك طفلك الداخلي والطبيعة السعيدة.