عارفة عبد الرسول: مسلسلات «الأوف سيزون» تخلق حالة من المتعة وتنعش السوق

أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث مسلسل «أنا وهي»، المقرر انطلاق أولى حلقاته، اليوم، على شبكة قنوات «CBC»، مؤكدة أن المسلسل ينتمى إلى نوعية الكوميديا من نوع خاص، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الحياتية التي تخص الأسرة المصرية.

وأضافت «عارفة» فى تصريحات لـ«الدستور»، أنها أنهت جزءً كبيرًا من تصوير أحداث المسلسل، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد حاتم هنا الزاهد، والفنان القدير أشرف عبد الباقى، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.

وبسؤالها عن حالة الدراما بوجه عام، أكدت أن الدراما المصرية تشهد حالة من الانتعاش والتطور، وسط وجود عدد كبير من المسلسلات التى تعيد الأسرة المصرية إلى شاشة التليفزيون بعيدًا عن الموسم الرمضانى، وتناقش قضايا مهمة تسهم فى بناء جيل جديد، وتتيح الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة على مستوى الصناعة أو التمثيل، مشيرة أن مسلسلات الأوف سيزون تخلق حالة من المتعة، وينتج عنها انتعاشة فى السوق الدرامي.

أبطال مسلسل «أنا وهي»

يشارك في بطولة مسلسل «أنا و هي» عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، والنجم أشرف عبد الباقى، والفنانة ميرهان حسين، والفنانة سلوى محمد على، والفنان محمد الصاوي والفنان محسن منصور، والفنان محمود البزاوي، وندا عادل، كما يشارك خلال الأحداث عدد من نجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة عبير صبري، وعدد من نجوم مسرح مصر منهم محمد أنور، كريم عفيفى والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي ومن إخراج سامح عبد العزيز.

تفاصيل أحداث مسلسل «أنا وهي»

يقدم المسلسل دراما كوميدية اجتماعية حول شخصين يقدم دورهما الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد الأول يعاني من هلاوس ومشكلات نفسية بينما الثانية تعاني من عقدة كبيرة من الرجال وتكرهها وتزهر ذلك في تصرفاتهما ويذهبان للعلاج عن الطبيب النفسي الذي يقدم دوره الفنان أشرف عبد الباقي، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

ويعرض مسلسل «أنا وهي» على قناة «سي بي سي» في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت للأربعاء والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا والعرض الثالث في تمام الثانية عشرة ظهرًا كما يعرض المسلسل 4 مرات يوميًا على شاشة قناة «سي بي سي دراما» في أوقات مختلفة طوال اليوم للسماح للجمهور لمشاهدة المسلسل في أكثر من وقت، ويتوافر المحتوى بشكل حصري بالكامل على منصة «واتش إت» وتعرض مقاطع من المسلسل على كافة المنصات الإلكترونية لقنوات «سي بي سي».