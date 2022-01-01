وائل الفشني على موعد مع جمهوره بالإسكندرية.. 24 يناير

يستعد المطرب وائل الفشنى لإحياء حفل غنائي ضخم، برفقة فرقته الخاصة، يوم الإثنين الموافق 24 يناير الجارى، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعها الإلكتروني، كما أن التذاكر متوفرة من خلال شباك التذاكر بمقر الأوبرا بالإسكندرية، وانقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم الفشني خلاله مجموعة من الأعمال الغنائية التى اشتهر بها ومنها: "ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني آه، يا مدعي الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقًا، وأنا لو شكيت اللى بيا" وغيرها.

وكان المطرب وائل الفشنى شارك مؤخرًا خلال حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، ونجح فى تقديم أغنية "الأقصر بلدنا" للفنان الراحل محمد العزبي، كما قدم مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى بمشاركة المطربة السورية لينا شماميان.

من هو وائل الفشني؟

المعروف أن وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى" يرحمه الله وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيرًا، درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عامًا، قدمه الفنان على الحجار كثيرًا في حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوي.

ودائمًا ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى.

تعاون مع الفنان فتحى سلامة وقدما عددًا من الأعمال الناجحة. بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة والمختلفة وقد حققت أعماله نجاحًا كبيرًا.