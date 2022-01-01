أفضل أفلام تشارلي تشابلن لمشاهدتها في العطلات

للاستمتاع أثناء موسم العطلات، نعرض لكم فيما يلي أفضل 4 أفلام مسلية للمثل الأمريكي الكلاسيكي تشارلي تشابلن يتم من خلالها تصوير العادات السخيفة في المجتمع آنذاك.

حمى الذهب (1925)



المنقب الوحيد عن الذهب في جبال كلوندايك بكندا، وفي الفيلم تشارلي شابلن عالق في ملجأ بعد عاصفة ثلجية مع اثنين من أفراد العصابات الخطرين، وبمجرد الخروج من الغابة تنفصل مساراتهم، ويلتقي شارلوت براقصة ملهى يقع في حبها ويحاول إغواءها، قبل عبور الممرات مرة أخرى مع أحد رجال العصابات.

ويتحدث الفيلم عن التعطش للذهب والبحث عن الحب.

أضواء المدينة (1931)



أول فيلم صوتي لتشارلي شابلن، وهو أيضًا أحد أكثر الأفلام شاعرية، ويروي الفيلم رحلة متشرد في مدينة أمريكية كبيرة ويتحدث تشابلن عن الذرائع وعدم المساواة الاجتماعية والإعاقة ولكن أيضًا عن الحب في أمريكا في الثلاثينيات.

العصور الحديثة (1936)



آخر فيلم صامت لشارلي شابلن قبل دخوله في السينما الناطقة يسلط الضوء على الظروف المعيشية للعمال في ذلك الوقت، الذين أجبروا على إرهاق أنفسهم بالعمل في خط التجميع مقابل أجور زهيدة، نزل شابلن هناك عامل مصنع أصبح عاطلًا عن العمل بعد حادث عمل، وسجن بسبب سوء فهم، وبعدها التقى بفتاة في الشارع ويعانيان للبقاء على قيد الحياة معًا.

الدكتاتور (1940)



في أول فيلم روائي طويل ناطق له، يقدم تشارلي شابلن هجاءً صريحًا ومفترضًا عن نظام أدولف هتلر في الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية، ويروي الفيلم قصة حلاق فاقد للذاكرة أُجبر على البقاء في المستشفى لفترة طويلة حيث سقطت بلاده في أيدي أدينود هنكل، الديكتاتور الفاشي الذي يضطهد اليهود.

ووقتها لم يسلم شابلن من النظام النازي الذي يحاول أيضًا منع الفيلم.