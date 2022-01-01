إندونيسيا توقف تصدير الفحم شهرًا لتوفيره لمحطات الطاقة المحلية

أوقفت إندونيسيا، وهي واحدة من أكبر المصدرين للفحم الحراري في العالم، صادرات الفحم في شهر يناير لتوفير الإمدادات الآخذة في التضاؤل لمحطات الطاقة المحلية.

وذكرت وزارة الطاقة والموارد المعدنية، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، أن هناك حاجة لوقف الصادرات لمدة شهر؛ لمنع إغلاق نحو 20 محطة للطاقة في جاوا مادورا وبالي ومناطق أخرى، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم السبت.

ويمكن أن يؤثر نقص الإمدادات على 10 ملايين عميل منزلي وصناعي، وقد يصدر قرار بشأن موعد استئناف الصادرات في الأسبوع المقبل.

وقال رضوان جمال الدين، المدير العام لإدارة الفحم والموارد المعدنية في بيان: "عندما يتم الوفاء بإمدادات الفحم لمحطات الطاقة عندئذ تعود الأمور إلى طبيعتها، وفي هذه الحالة سوف تُستأنف الصادرات، وسنقوم بتقييم كل شىء بعد الخامس من يناير".

وتقدر إندونيسيا إنتاج الفحم المحلي في عام 2022 بـ644 مليون طن، ويُتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 190 مليون طن.

وفي سياق متصل، أفادت مسودة بمؤتمر المناخ (كوب- 26) في جلاسكو إلى "تسريع الجهود" نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جهة أخرى، لا يشير النص الذي نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف على الإنترنت إلى آلية محددة للتعويض عن "الخسائر والأضرار" التي عانت منها الدول الأكثر فقرا والمعرضة لعواقب الاحترار.

وهذه المسألة واحدة من المطالب الكبرى لتلك البلدان ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر.

ومن الوقود الأحفوري إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة، تواصل مئتا دولة موقّعة على اتفاقية باريس حول المناخ جهودها، السبت، في جلاسكو لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري في ختام مؤتمر "كوب- 26".