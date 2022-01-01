السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة محامي كريم الهواري في حادث تصادم الشيخ زايد لـ 8 يناير

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل أولى جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها الهوارى، لـ 8 يناير الجاري للإطلاع..

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة محاميي كريم الهوارى كريم الهواري انتحال صفة كاميرات المراقبة

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وائل لطفي

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