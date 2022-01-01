أتباع الكركرية المغربية ينظمون زيارة لأضرحة الأولياء والصالحين بالقاهرة

أعلن أتباع الطريقة الكركرية المغربية في مصر، عن تنظيم جولات وزيارات لأضرحة آل البيت والصالحين بالقاهرة، بهدف التعريف بالأدوار التاريخية والمهمة التي قام بها أصحاب هذه المقامات والأضرحة وكذلك التبارك بتلك الأضرحة التي ينتمي أصحابها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتضم القافلة عدد كبير من مريدي الطريقة الكركرية من عدة محافظات، مثل «القاهرة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية».

وكشف أتباع الطريقة الكركرية المغربية، عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تلك الجولات لن تشمل مقامات وأضرحة الصالحين في القاهرة فقط، بل أنها ستشمل بعد ذلك جميع أضرحة ومقامات الأولياء والصالحين بجميع أنحاء الجمهورية، وهذا من باب محبة الصالحين التى تعد من الأساسيات لدى المريد الصوفي الذي يلتزم بمنهج شيوخه.

وقال محمد الكركرى، عضو الطريقة الكركرية المغربية بمصر، إن الهدف الرئيسى من هذه الزيارة والجولة الصوفية المباركة هو مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الطريقة الكركرية لا تسعى إلى أى مكاسب إعلامية أو مادية فالطريقة معروفة فى العالم كله وشيخه معروف للجميع، ولا نسعى من هذه الجولات لجنى أى مكاسب إعلامية، ونود القول، أن المشاركين فى هذه الجولات من جميع المحافظات، ولن تقتصر الجولات على القاهرة فقط بل ستشمل باقى المحافظات، حيث سيتم زيارة ضريح القطب الصوفي سيدى أحمد البدوى والقطب الشاذلى سيدى أبوالحسن الشاذلى وغيرهم من الأولياء والصالحين .

وتابع: «هذه الجولات والزيارات تعطينا فرصة أكبر لنشر فكر الطريقة الكركرية وعلومها بين المصريين الذين استجابوا لهذه الطريقة المباركة، وانضم المئات لها فى جميع أنحاء مصر، وهذا إن دل فيدل على أن هذه الطريقة فكرها صحيح غير منحرف ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين».

وأوضح «الكركري»: هناك قائمة تم إعدادها بالأضرحة والمقامات التي سيتم زياراتها في القاهرة، يأتي في مقدمتها «ضريح الإمام الحسين، وضريح السيدة زينب وضريح السيدة نفيسة وضريح السيدة سكينة وضريح سيدى على زين العابدين، وبعض أضرحة الصالحين الأخرى».