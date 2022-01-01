ضبط مسئول عن مخبز بلدى يتلاعب في الدعم بحلوان

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بالتلاعب في منظومة الدعم.

وعن التفاصيل قام المذكور بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله، وكذا تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزته على عدد 191 بطاقة تموينية- 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.