السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جائحة كورونا تتصدر رسائل قادة العالم في بداية العام الجديد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تصدرت أزمة وباء كوفيد 19 وأزمة التطعيمات المضادة له، خطابات ورسائل رؤساء العالم في بداية العام الجديد 2022، حيث حث العديد من رؤساء العالم مواطنيهم على ضرورة الحصول على اللقاحات المضادة لوباء كورونا الذي يعرقل خطط التنمية والتطور .

ماكرون: 2022 عام الخروج من كورونا 

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على فرنسا مع زيادة إصابات كورونا، لكنها ستمر بسلام إذا تصرف الفرنسيون بمسؤولية. 

وأضاف في كلمته التي ألقاها عشية العام الجديد 2022: «فرنسا في وضع أفضل في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنة بالعام الماضي بسبب عدد الذين تلقوا التطعيم».

وشدد على أن البلاد تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة تحد من حريات الناس، متوقعًَا أن عام ‏2022 هو عام الخروج من جائحة كورونا.

بوتين: كورونا أودى بحياة الآلاف

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، إنه دافع "بحزم" عن مصالح روسيا في العام 2021 الذي شهد تجدد التوترات مع الولايات المتحدة.

وأضاف، أن كورنا  - هذا المرض الخبيث -  أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص"، مؤكدًا أن حكومته سوف تعمل العام الحالي على تحسين رفاه السكان ونوعية حياتهم.

مستشار ألمانيا: توزيع أكثر من 30 مليون جرعة 

من جانبه، حث المستشار الألماني أولاف شولتز، الألمان، على الحصول على جرعتهم المعززة "في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن "السرعة هي ما يهم الآن.. وعلينا أن نتحرك أسرع من الفيروس".

وقال شولتز، في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن "ألمانيا وزعت بالفعل أكثر من 30 مليون جرعة منذ منتصف نوفمبر، ربما أكثر من أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، وتستهدف تقديم نفس العدد مرة أخرى بحلول نهاية يناير"، داعيًا الملايين من الألمان غير المطعمين إلى الحصول على اللقاح.

جونسون يدعو للحصول على الجرعات المعززة

حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في رسالته بمناسبة العام الجديد، الرافضين للحصول على جرعة تنشيطية مضادة لكوفيد-19، وتابع، إن حوالي 90% ممن يعالجون بالمستشفيات من كوفيد 19، لم يحصلوا على جرعة تنشيطية.

أزمة وباء كوفيد 19 رؤساء العالم اللقاحات المضادة لوباء كورونا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وائل لطفي

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