السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربى يدعو مختلف الأطراف الصومالية للانخراط فى حوار وطنى بنّاء

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال استقبال العسومي، اليوم السبت، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وطالب رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الصومالية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف؛ وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.

وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام.

من جانبه، أشاد سفير الصومال بالنشاط الملحوظ والنقلة النوعية التي شهدها البرلمان العربي مؤخرًا، حيث حقق طفرة كبيرة في العمل البرلماني على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وقال السفير إلياس شيخ عمر، إنه بحث مع رئيس البرلمان العربي سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الصومالي، مؤكدًا ضرورة دعم الشباب الصومالي وخاصة شباب الجامعات عقب تخرجهم لتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم لحمايتهم من إرهاب الفكر والتطرف، وكذلك نقل الخبرات إلى الشباب الصومالي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة لتطوير أدائهم.

فيما تعاني الصومال من المزيد من  القلق تجاه التطورات السياسية الحالية على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار.

الصومال البرلمان العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص

تفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار البنزين الجديدة

وصول أقارب «كريم الهوارى» لحضور جلسة محاكمته فى دهس 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال