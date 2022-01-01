رئيس البرلمان العربى يدعو مختلف الأطراف الصومالية للانخراط فى حوار وطنى بنّاء

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال استقبال العسومي، اليوم السبت، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وطالب رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الصومالية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف؛ وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.

وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام.

من جانبه، أشاد سفير الصومال بالنشاط الملحوظ والنقلة النوعية التي شهدها البرلمان العربي مؤخرًا، حيث حقق طفرة كبيرة في العمل البرلماني على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وقال السفير إلياس شيخ عمر، إنه بحث مع رئيس البرلمان العربي سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الصومالي، مؤكدًا ضرورة دعم الشباب الصومالي وخاصة شباب الجامعات عقب تخرجهم لتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم لحمايتهم من إرهاب الفكر والتطرف، وكذلك نقل الخبرات إلى الشباب الصومالي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة لتطوير أدائهم.

فيما تعاني الصومال من المزيد من القلق تجاه التطورات السياسية الحالية على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار.