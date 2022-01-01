السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الأسرة الألمانية تطالب بحماية خاصة للمسنين

وزيرة الأسرة الألمانية
وزيرة الأسرة الألمانية

عقب قرار "الفرز الطبي" الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن حماية ذوي الإعاقة، طالبت وزيرة الأسرة الألمانية آنة شبيجل، بتوفير حماية قانونية خاصة أيضًا لكبار السن.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكة" الألمانية الإعلامية: "الدولة، ونحن جميعًا كمجتمع، ملزمون بحماية الفئات الأضعف بيننا على نحو خاص"، مضيفة أنها لا تأمل في حدوث حالات "فرز طبي" في ألمانيا، لكنها ترى أنه يتعين رغم ذلك التحوط.

ويعني الفرز الطبي للمصابين أنه يتعين على الأطباء في مواقف معينة أن يقرروا من ينقذون ومن لا ينقذون- على سبيل المثال لأن الكثير من مرضى كورونا الذين يعانون من مضاعفات حادة للمرض يأتون إلى المستشفيات، حيث لا توجد أسرة رعاية مركزة كافية.

وطالبت المحكمة الدستورية الاتحادية في قرار نشرته يوم الثلاثاء الماضي البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بوضع تدابير "فورية" لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الفرز.

وحتى الآن لا يوجد إطار قانوني لذلك، فقط توصيات للأطباء، وبسبب جائحة كورونا مع وحدات العناية المركزة الممتلئة جزئيًا، فقد أصبح هذا الموضوع موضع اهتمام.

وعلى الصعيد الصحي، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

الفرز الطبي المحكمة الدستورية العليا المانيا حماية ذوي الإعاقة وزيرة الأسرة الألمانية

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وائل لطفي

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