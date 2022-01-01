رغم أوميكرون.. الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب خلال تعاملات الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن تحقيق الأسهم الأمريكية مكاسب خلال تعاملات هذا الأسبوع على خلفية تحسن معنويات المخاطرة بسبب انحسار حالة القلق لدى المستثمرين حيال متحور أوميكرون.

وفي مطلع هذا الأسبوع، تحديدًا يوم الإثنين، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية موجة بيع مكثفة على خلفية تصاعد حالة القلق إزاء متحور أوميكرون، ومشروع قانون بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل".

ومع ذلك، تحسنت المعنويات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب قوية. على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة جراء متحور أوميكرون حول العالم، أشارت التقارير إلى انخفاض حالات الوفيات وحالات الإصابة التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات جراء المتحور الجديد، مما تسبب في تراجع قلق المستثمرين حيال آثار متحور أوميكرون على النظرة المستقبلية للاقتصاد للعام المقبل.

كما دعمت التطورات الإيجابية في علاج فيروس كورونا، كموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استخدام حبوب فايزر لعلاج فيروس كورونا، معنويات المستثمرين.

فضلًا عن ذلك، دعمت الأرباح الفصلية القوية للشركات التي تملك رأس مال سوقي مرتفع، مثل شركة ميكرون وشركة نايكي، سوق الأسهم الأمريكية. من الجدير بالذكر أن أحجام التداول المنخفضة، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، أدت إلى تفاقم حركة السوق واتجاهه، حيث كانت المكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.3% في ظل تفوق أداء أسهم شركة تسلا وشركة ميكرون على نظرائهم.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 3.2% و1.7% على التوالي. وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، تحسنت معنويات المخاطرة على خلفية وجود أخبار تفيد بأن متحور أوميكرون أقل خطورة من المتحورات الأخرى.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.9% خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بقيادة قطاعات السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا.