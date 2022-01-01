محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف تراكمات المياه وتسيير حركة المرور

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولة مسائية، وسط رجال الصرف الصحى، والمياه، والنظافة، والأحياء، ورجال المرور، وتابع مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وهنأ المحافظ المصريين بالعام الميلادي الجديد، وكذلك قدم خالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، متمنياُ أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركة وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأكد المحافظ أن جميع القيادات والأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدين في الشارع لخدمة المواطن السكندري وسط موجة الطقس السيء لخلق أجواء مناسبة لإستقبال العام الميلادى الجديد.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى رجال شركة الصرف الصحي وشركة المياه والنظافة والأحياء والمرور وجميع المرافق الخدمية على جهدهم المبذول وتواجدهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الشارع للتعامل مع موجة الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه بالرغم من كثافة وغزارة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أن أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار تسير على قدم وساق ولم يحدث أي تعطيل للحركة المرورية على مستوى الأحياء.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة اليوم السبت (فقط) الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً السبت.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار



وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها