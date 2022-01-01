السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف تراكمات المياه وتسيير حركة المرور

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولة مسائية، وسط رجال الصرف الصحى، والمياه، والنظافة، والأحياء، ورجال المرور، وتابع مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب.

IMG-20211231-WA0032
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وهنأ المحافظ المصريين بالعام الميلادي الجديد، وكذلك قدم خالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، متمنياُ أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركة وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأكد المحافظ أن جميع القيادات والأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدين في الشارع لخدمة المواطن السكندري وسط موجة الطقس السيء لخلق أجواء مناسبة لإستقبال العام الميلادى الجديد.

IMG-20211231-WA0021
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى رجال شركة الصرف الصحي وشركة المياه والنظافة والأحياء والمرور وجميع المرافق الخدمية على جهدهم المبذول وتواجدهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الشارع للتعامل مع موجة الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه بالرغم من كثافة وغزارة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أن أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار تسير على قدم وساق ولم يحدث أي تعطيل للحركة المرورية على مستوى الأحياء. 

IMG-20211231-WA0023
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة اليوم السبت (فقط) الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً السبت. 

IMG-20211231-WA0024
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار


وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك  إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها

IMG-20211231-WA0025
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار
محمد الشريف الإسكندرية جولة مسائية رجال الصرف الصحي تصريف تراكمات مياه موجة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 1-1-2022

إحالة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة دار السلام لـ«الجنايات»

تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين لوالدها

إصابة سيدة و3 من أطفالها بتسمم فى بنى سويف

جماعات أمريكية آسيوية تدعو إلى إنهاء مبادرة الصين المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال