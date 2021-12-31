الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة في الإسكندرية (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات رأس السنة الميلادية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشارك قداسة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف غرب و نيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=243818374543383&id=100069370022481

واقتصر  الحضور لصلوات رأس السنة الميلادية الجديدة فى الكاتدرائية المرقسية على الحجز المسبق فقط، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.

احتفالات رأس السنة 

وتحتفل الكنائس المسيحية المختلفة  بأعياد رأس السنة الميلادية، والكريسماس.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=243818374543383&id=100069370022481

 

إذ قامت الكنائس بوضع الزينة المختلفة بألوانها البهية ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، كما شهد محيط الكنائس تشديدات أمنية إذ كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال احتفالات رأس السنة وقداس عيد الميلاد المجيد في 6 يناير الجاري.

ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس  ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ سمحت للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

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