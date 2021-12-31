البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة في الإسكندرية (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات رأس السنة الميلادية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشارك قداسة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف غرب و نيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية.

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واقتصر الحضور لصلوات رأس السنة الميلادية الجديدة فى الكاتدرائية المرقسية على الحجز المسبق فقط، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.

احتفالات رأس السنة

وتحتفل الكنائس المسيحية المختلفة بأعياد رأس السنة الميلادية، والكريسماس.

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إذ قامت الكنائس بوضع الزينة المختلفة بألوانها البهية ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، كما شهد محيط الكنائس تشديدات أمنية إذ كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال احتفالات رأس السنة وقداس عيد الميلاد المجيد في 6 يناير الجاري.

ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ سمحت للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.