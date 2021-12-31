الشعر الزائد والحكة المفرطة.. مشاكل صحية لا يجب تجاهلها

يعتبر الذهاب لعيادة الطبيب من الأمور المرهقة لدى كثيرين وغير محببة، فلا تخجل من التحدث مع طبيبك بشأن مشكلة صحية، فقد تكون السبب في الكشف عن مرض خطير يصيبك.

فيما يلي بعض المشكلات الصحية والشائعة ويتجاهلها كثيرون وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع «healthybuilderz» الطبي.

الألم عند استخدام المرحاض:

من المهم جدًا أن تطلب المساعدة من الطبيب إذا كان هناك شيء غير صحيح في كل مرة تستخدم فيها المرحاض، خاصة عندما يكون هناك ألم، حيث يمكن أن يشير وجود الألم أو الانزعاج عند تحريك أمعائك إلى مشكلة هضمية خطيرة تحتاج إلى علاجها.



تسرب المثانة:

من الطبيعي تمامًا أن تتبول قليلاً عند الضحك بشدة أو عند الشعور بالقلق الشديد، ولكن إذا كان هناك شيء يحدث طوال الوقت، فتحدث مع طبيبك، حيث يجد معظم الناس صعوبة في التحدث عن الأشياء المتعلقة بأسفل جسم الإنسان، بما في ذلك سلس البول.

حكة في منطقة الشرج:

هناك مشكلة صحية أخرى شائعة جدًا يعتبرها معظم الناس من المحرمات على الاطباء وهي الحكة الشرجية، فهناك حالات تكون فيها الحكة في منطقة الشرج ناتجة عن مشكلة مرضية خطيرة.

يقول الأطباء أن الحكة الشرجية قد تكون علامة منبهة للبواسير، وفي بعض الحالات، يكون من أعراض عدوى تسببها الطفيليات المعوية.

قلة الرغبة الجنسية:

عدم وجود الدافع الجنسي هو شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ففي النساء يمكن أن يكون بسبب عدم التوازن الهرموني، وفي الرجال يمكن أن يحدث بسبب سرعة القذف وضعف الانتصاب.

نمو الشعر الزائد:

وفقًا للأطباء، فإن نمو الشعر الزائد عند النساء عادة ما يكون علامة على عدم التوازن الهرموني بسبب مشكلة خطيرة تحدث داخل الجسم، لعل أشهرها متلازمة تكيس المبايض والتي تعتبر من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب النساء.