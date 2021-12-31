مكتوبة.. أدعية للسنة الجديدة 2022| دعاء استقبال العام الجديد

أدعية للسنة الجديدة 2022 يرددها كثير من الناس في بداية أولى أيامها، راجين من الله تعالى أن يرزقهم الخير وأن يكون هذا العام أفضل الأعوام، وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية دعاء استقبال العام الجديد.

أدعية للسنة الجديدة 2022

الدعاء الأول: اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

الدعاء الثاني: اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خيرا.

الدعاء الثالث: اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختوما لنا فيه بالعفو والغفران،

واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر.

واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر. الدعاء الرابع: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق

لما تحب وترضى ربي وربك الله.

دعاء استقبال العام الجديد 2022

الدعاء الأول: اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا،

وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا المقبلة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمورنا.

وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا المقبلة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمورنا. الدعاء الثاني: يا رب طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسأل الكريم

يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب.

يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب. الدعاء الثالث: اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة

جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

في ظل استقبال المصريين العام الميلادي الجديد 2022، تمتلئ بيوت المصريين وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والسائل، بتداول ونشر الأدعية المستحبة، خاصة مع سقوط الأمطار الذي شهدتها معظم محافظات جمهورية مصر.

قد يهمك أيضًا: