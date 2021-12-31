نزار حداد يستعد لطرح كليب «خاينة» احتفالًا برأس السنة

يستعد المطرب نزار حداد ، لطرح أحدث أغانية الجديدة والتي تحمل عنوان "خاينة" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية "خاينه" كلمات نزار حداد، توزيع مصعب ومحمد ولويل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

على الجانب الآخر، يحيي المطرب نزار حداد ، حفلًا غنائيًا اليوم الموافق 31 ديسمبر بفلسطين، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة .

وكان قد طرح مؤخرًا نزار حداد أغنية "طفاك القدر" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب ، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة .

من أشهر أغاني نزار حداد ، أغنية جوا قلبي و وجيناكم الليلة و طمني عليك و على رمشي .

من جانب اخر يستعد عدد من المطربين لإحياء حفلات راس السنه مساء اليوم وحتي فجر اليوم الجديد وابرزها في الامارات ولبنان بعد إلغاء اغلب حفلات مصر بسبب الظروف المناخيه و كورونا.

وقع اختيار عمرو دياب، على دبي، لكي يحتفل مع جمهوره باستقبال العام الجديد 2022 في مطعم ناموس بدبي، وذلك من خلال الإشارة إلى هذا الحفل عبر خاصية "ستوري" حسابه في "إنستغرام".

كما صرح النجم الإماراتي حسين الجسمي بأنه سيحتفل بالعام الجديد في الإمارات، حيث نشر بوستر الحفل، عبر حسابه في "إنستجرام"، معلقاً: "نستقبل العام الجديد 2022 بكل حب وتفاؤل لأيام أجمل ونجاحات أكبر.. مع أحبابنا، ومن عاصمتنا الغالية أبوظبي.. العاصمة تحتفل.. رأس السنة في جزيرة الماريا".

من جانبه، أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حفله الغنائي، المقررة إقامته في عمان، وذلك عبر حسابه في "إنستجرام"، ويقام الحفل يوم 31 ديسمبر.

أما رامي عياش ونانسي عجرم، فقد قررا استقبال العام الجديد في فندق تيوليب الجلالة بالعين السخنة في مصر، وذلك من خلال طرح بوسترات الحفل، عبر حساباتهما الرسمية على موقع "إنستجرام".

ومن المقرر أن يقوم النجم اللبناني راغب علامة باستقبال العام الجديد بحفل في هيوستن الأميركية، من المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر.