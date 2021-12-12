شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

تسجيل لقاح كورونا مصر

تحرص وزارة الصحة على مساعدة المواطنين للحصول على جرعات تطعيم “كوفيد-19”، وذلك عبر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر 2022 وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية التسجيل للحصول على لقاح كوفيد - 19.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وسخّرت وزارة الصحة كل السبل التي يحتاجها المواطنين من أجل أخذ لقاح “كوفيد-19” بكل سهولة وفي أسرع وقت، وبشكل مجاني 100%، حيث كان بداية اللقاح صعبة على الجميع في أخذ جرعاته، بسبب قلته وتكلفته المرتفعة، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية في الحصول على عدد من لقاحات كورونا الناجحة، وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر 2022

يمكن لجميع فئات المجتمع الدخول المباشر على موقع وزارة الصحة المصرية في أي وقت من اليوم واتباع الخطوات التلقائية للتسجيل المباشر عبر الرابط التالي: من هنــــــــــــا

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر

الخطوة الأولى: على مَن يرغب في أخذ جرعة “كوفيد-19” تسجيل الدخول على اللينك الرسمي للقاح كورونا مصر اضغط هنــــــــــــــــا

الخطوة الثانيـــة: اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

الخطوة الثالثـة: كتابة المعلومات المطلوبة في اللينك الرسمي لتسجيل للقاح كورونا (الاسم، ثم وضع الجنسية، ثم وضع الرقم القومي، ثم وضع محافظة الإقامة، ثم وضع الوظيفة،..).

الخطوة الرابعـة: تخصيص مكان الحصول على جرعات “كوفيد-19” لتحديد أقرب مكان.

الخطوة الخامسـة: على المواطن تحديد فئة المستهدفين.

الخطوة السادسـة: يجب كتابة بطاقة الرقم القومي.

الخطوة السابعــة: يجب كتابة رقم الهاتف الجوال.

الخطوة الثامنـة: وأخيرا الحفظ وعلى المواطن انتظار رقم الطلب في رسالة نصية.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر 2022 يبحث عدد كبير من الطلاب والموظفين والمسافرين يوميا عنه، حيث يجب على جميع المواطنيين أخذ جميع جرعات “كوفيد-19”، وذلك لكي يتمتعوا بممارسة أعمالهم اليومية كاملة، دون أن يتعرضوا لأي خطر ودون أن يؤذوا من حولهم وللتسجيل عبر الرابط التالي egcovac.mohp.gov.eg

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