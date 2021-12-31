الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين متهمين بقتل مواطن فى مشاجرة بمصر الجديدة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أصدرت النيابة العامة في مصر الجديدة، اليوم الجمعة،  قرارًا بحبس عاطلين-اثنين- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جارهما بسبب خلافات عائلية بينهما، بعد أن اعتديا عليه بسلاح أبيض وسددا له طعنة نافذة باستخدام السلام الذى بحوزتهما، حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج كما أمرت النيابة بإرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

تبين من تحقيقات النيابة العامة حدوث مشادة كلامية بين المتهمين وآخرين من جيرانهم بسبب خلافات عائلية نشبت على إثرها المشاجرة، قام خلالها الطرفان بالاعتداء على بعضهما البعض، حيث قام أحد المتهمين باستخدام سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الأشخاص من الطرف الثاني في المشاجرة سقط على إثرها قتيلا في الحال قبل تلقيه العلاج.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما كل من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، واثنان منهم مصابان بجروح، طرف ثان (شخصين – ربة منزل، وجميعهم مقيمون بذات العنوان) مصابون بجروح وكسور بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتي أودت بحياة أحدهم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ربة منزل مصر الجديدة النيابة العامة حبس عاطل تحقيقات النيابة العامة طعنة نافذة قسم شرطة مصر الجديدة بسبب خلافات عائلية

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