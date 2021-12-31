«تنسيقية الأحزاب» تهنئ أعضاءها المختارين بتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاءها الذين تم اختيارهم ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة في التشكيل الجديد، والذي يمتد لمدة عامين.

وضمت الاختيارات من التنسيقية النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب في لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والنائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب، ومؤمن ممدوح، عضو التنسيقية، أعضاء فى لجنة الشباب بالمجلس.

كما تم اختيار زكي القاضي عضوا فى لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى هدى عبدالرؤوف في لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتتمني التنسيقية خالص الأمنيات لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدوام التوفيق والسداد.

اجتماع مشترك بين التنسيقية وممثلى منظمة الصحة العالمية حول تشريعات مكافحة التبغ

وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعا مشتركا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، حول تشريعات وجهود مكافحة انتشار التبغ ومنتجاته، وذلك في إطار سعي التنسيقية للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في صناعة السياسات وقضايا التنمية محلياً ودولياً.

تناول الاجتماع التطور التشريعي في جهود مكافحة التبغ، والوضع الحالي والفجوات التشريعية، خاصة في ظل انتشار منتجات جديدة للتبغ.

حضر الاجتماع من التنسيقية كل من: النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبدالعزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد قناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.