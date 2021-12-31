الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى ضبط 19 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر بالجيزة

تشميع مصنع زيت السيارات
تشميع مصنع زيت السيارات

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، التحفظ على 19500 لتر زيت مصنعة من مواد مجهولة المصدر، وعرضها على الجهات المختصة لتحليلها وضبط المدير المسئول عن المصنع لاستجوابه وطلبت التحريات الأمنية حول نشاط المصانع ومنافذ بيعه.

وشمعت أجهزة الأمن مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات تستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ويستغل أسماء علامات تجارية ويعيد تكرير الزيوت المستخدمة وتعبئتها لبيعها مرة أخرى، وبداخله ١٩٥٠٠ لتر زيت سيارات مجهولة المصدر.

كانت قد وردت معلومات باستخدام مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات، زيوت ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر واستغلال أسماء علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، بالإضافة إلى قيامه بإعادة تكرير الزيوت المستخدمة بالفعل وخلطها بمواد وتعبئتها وبيعها مجددًا، وذلك بنطاق منطقة عرب غمازة الكبرى في منطقة الصف محافظة الجيزة.

وتم غلق وتشميع المصنع المخالف وخزانات التعبئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ على معدات الإنتاج. 

وتم التحفظ على ١٩٥٠٠ لتر زيت سيارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٩ آلاف جركن فارغ لتعبئة الزيوت و٤ آلاف و٥٠٠ كرتونة فارغة و٥ آلاف إستيكر لاصق لعلامات تجارية وخاتم المصنع وتواريخ الإنتاج، فضلا عن ماكينات تغليف وتكييس، بالإضافة إلى خزانات زيوت مستخدمة بالفعل ويعاد تكريرها لتعبئتها وبيعها.

بدون ترخيص علامات تجارية الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية زيوت محركات السيارات محركات السيارات مستلزمات إنتاج زيوت سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

فيتنام تسجل 14 إصابة بأوميكرون قادمة من أمريكا وكوريا الجنوبية

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

الجارديان: واحد من بين كل 25 شخصًا فى إنجلترا أصيب بكورونا الأسبوع الماضى

محافظ بنى سويف يكرم وكيل الأوقاف لمساهمته فى إعمار بيوت الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال