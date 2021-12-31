التحقيق فى ضبط 19 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، التحفظ على 19500 لتر زيت مصنعة من مواد مجهولة المصدر، وعرضها على الجهات المختصة لتحليلها وضبط المدير المسئول عن المصنع لاستجوابه وطلبت التحريات الأمنية حول نشاط المصانع ومنافذ بيعه.

وشمعت أجهزة الأمن مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات تستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ويستغل أسماء علامات تجارية ويعيد تكرير الزيوت المستخدمة وتعبئتها لبيعها مرة أخرى، وبداخله ١٩٥٠٠ لتر زيت سيارات مجهولة المصدر.

كانت قد وردت معلومات باستخدام مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات، زيوت ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر واستغلال أسماء علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، بالإضافة إلى قيامه بإعادة تكرير الزيوت المستخدمة بالفعل وخلطها بمواد وتعبئتها وبيعها مجددًا، وذلك بنطاق منطقة عرب غمازة الكبرى في منطقة الصف محافظة الجيزة.

وتم غلق وتشميع المصنع المخالف وخزانات التعبئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ على معدات الإنتاج.

وتم التحفظ على ١٩٥٠٠ لتر زيت سيارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٩ آلاف جركن فارغ لتعبئة الزيوت و٤ آلاف و٥٠٠ كرتونة فارغة و٥ آلاف إستيكر لاصق لعلامات تجارية وخاتم المصنع وتواريخ الإنتاج، فضلا عن ماكينات تغليف وتكييس، بالإضافة إلى خزانات زيوت مستخدمة بالفعل ويعاد تكريرها لتعبئتها وبيعها.