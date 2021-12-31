ابو السعد الأبوتيجي.. أشهر شخصيات الكنيسة وكاتب مدائح العذراء

يتلو الأقباط في احتفالات رأس السنة مدائح شهر كيهك و التي كتب معظمها أبو السعد الأبوتيجي الشهير باسم «الساحر التائب»، وهو أحد قديسي مركز ابو تيج في محافظة أسيوط، والذي عاش في القرن 17 الميلادي.

وكان أبو السعد الأبوتيجي ساحراً جباراً عالماً بأسرار السحر و خفاياه، حتى أنه في أحد المرات أراد أن يظهر للبطريرك جبروته وقوته فأمر الشياطين أن يصعدوا به إلي السماء فأطاعوه حتى وصلوا به إلي مكان لم يستطيعوا الصعود بعده وهم يحملونه فتركوه يسقط وفيما هو في طريقه إلي الأرض إذ بالسيدة العذراء قد حضرت و حملته و أنزلته سليماً إلي الأرض حتى أنه أعلن أنه سيتوب و لن يرجع للسحر مرة آخرى.

وبعد ذلك عدل عن رأيه و رجع لممارسة السحر مرة أخري فأصيب بالشلل، وفي أحد المرات ظهرت له السيدة العذراء مرة أخرى في حلم و أعلمته أنه سيشفي إذ ما ترك كتب السحر وآمن بالسيد المسيح له المجد فلما إستيقظ استدعى إبنه و أمره أن يلقي بكتب السحر في البحر لأنه لم يكن يستطيع الحركة ، فأخذ إبنه بعضها وألقاها و ترك البعض الآخر ولما عاد ووجد أبو السعد أنه لم يشفي علم أن إبنه لم يلقيها كلها فأمره أن يذهب ويلقي بما تبقى في البحر فلما ألقاها هاج البحر و حدث به غليان شديد حتى أنه خرج على الشاطىء.

وبعد ذلك تم شفائه و رجع إلي حضن الكنيسة وأصبح شماساً بها وأخذ يؤلف مدائح كثيرة للعذراء مريم يمجدها فيها على ما فعلته معه، ونظم مدائح العذراء والملاك ميخائيل، ومنها 9 قطع عربية لتسبحة عشية احاد كيهك طبعت في كتاب "اللؤلؤة البهية في المدائح الروحية" سنة 1896م، وأصبح من أوائل الشعراء الذين أدخلوا المدائح العربية الابصلمودية الكيهكية، كما ألف مديح " يا ابنة داود و تسع قطع تفاسير عربي لقطع ثيؤطوكية السبت لتسبحة عشية الاحاد الكيهكيه التى يقال فيها مرد " السلام لك يا أم الرحمة ... نحن عبيك جيرينا .. طوباكي يا ممتلئة نعمة ... عند ابنك الحبيب اشفعي فينا.