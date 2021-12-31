الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عماد أبو غازي ناعيًا جابر عصفور: «حان وقت الوداع»

جابر عصفور
جابر عصفور

نعى وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق والناقد الأدبي المرموق؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز ٧٧ عامًا.

وكتب دكتور عماد أبو غازي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حان وقت الوداع، عرفت الدكتور جابر عصفور لأول مرة من قرابة 50 سنة، في العام الدراسي 1972/1973 عندما التحقت طالًبًا بكلية الآداب جامعة القاهرة، كان وقتها شابًا قارب عامه الثلاثين، كان ضمن مجموعة من الشباب الواعد في كلية الآداب، عرفته عن بُعد، فلم أكن طالبًا في المجموعات التي يدرس لها". 

وأضاف: "اللقاء الأول الحقيقي الذي تعارفنا فيه كان في عام 1988 عندما عملت معه في الاحتفال بمناسبتين كبيرتين؛ الأولى مئوية طه حسين، والثانية حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، ومن يومها لم تنقطع الصلة، التي تحولت من علاقة العمل والتعلم من الأستاذ إلى الصداقة والمودة".

وتابع: "اليوم أودع الدكتور جابر عصفور، الأستاذ والمعلم والناقد والمفكر ومشيد الصروح الثقافية، لكن قبل ذلك وبعده أودع جابر عصفور الصديق والإنسان.. لروحه السلام ولهالة وأحمد ولكل أسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه العزاء، لقد رحل الجسد لكن الميراث الكبير الذي تركه جابر عصفور سيحفظ ذكراه حية دومًا".

وزير الثقافة الاسبق الدكتور عماد ابو غازى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق حان وقت الوداع شاب ا قارب عامه الثلاثين نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

إخلاء سبيل علا القرضاوى

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

رئيس «علمية كورونا»: مصر تدخل الموجة الخامسة قريبًا

استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم ببدء العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة