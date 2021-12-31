عماد أبو غازي ناعيًا جابر عصفور: «حان وقت الوداع»

نعى وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق والناقد الأدبي المرموق؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز ٧٧ عامًا.

وكتب دكتور عماد أبو غازي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حان وقت الوداع، عرفت الدكتور جابر عصفور لأول مرة من قرابة 50 سنة، في العام الدراسي 1972/1973 عندما التحقت طالًبًا بكلية الآداب جامعة القاهرة، كان وقتها شابًا قارب عامه الثلاثين، كان ضمن مجموعة من الشباب الواعد في كلية الآداب، عرفته عن بُعد، فلم أكن طالبًا في المجموعات التي يدرس لها".

وأضاف: "اللقاء الأول الحقيقي الذي تعارفنا فيه كان في عام 1988 عندما عملت معه في الاحتفال بمناسبتين كبيرتين؛ الأولى مئوية طه حسين، والثانية حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، ومن يومها لم تنقطع الصلة، التي تحولت من علاقة العمل والتعلم من الأستاذ إلى الصداقة والمودة".

وتابع: "اليوم أودع الدكتور جابر عصفور، الأستاذ والمعلم والناقد والمفكر ومشيد الصروح الثقافية، لكن قبل ذلك وبعده أودع جابر عصفور الصديق والإنسان.. لروحه السلام ولهالة وأحمد ولكل أسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه العزاء، لقد رحل الجسد لكن الميراث الكبير الذي تركه جابر عصفور سيحفظ ذكراه حية دومًا".